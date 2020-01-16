Hercai 28. Bölüm (17 Ocak 2020 Cuma) Miranla Reyyan'ın romantik aşk sahneleri çok konuşulacak!

atv'nin izlenme rekorları kıran efsane dizisi Hercai dizisi 28. bölümüyle ekranlara fırtına gibi dönüyor! Hercai 17 Ocak 2020 Cuma akşamı yayınlanacak 28. yeni son bölümüyle yine milyonları ekran başına toplayacak! İşte Hercai 28. Bölüm 2. son yeni fragmanı ve Reyyan ile Miran arsındaki dizinin hayranlarını heyecanlandıran büyük aşkın romantik sahneleri.. "Hayat canımızı yaksa da, biz hayatımızı ertelemeyeceğiz..."