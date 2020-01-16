Hercai 28. Bölüm (17 Ocak 2020 Cuma) Miranla Reyyan'ın romantik aşk sahneleri çok konuşulacak!
atv'nin izlenme rekorları kıran efsane dizisi Hercai dizisi 28. bölümüyle ekranlara fırtına gibi dönüyor! Hercai 17 Ocak 2020 Cuma akşamı yayınlanacak 28. yeni son bölümüyle yine milyonları ekran başına toplayacak! İşte Hercai 28. Bölüm 2. son yeni fragmanı ve Reyyan ile Miran arsındaki dizinin hayranlarını heyecanlandıran büyük aşkın romantik sahneleri.. "Hayat canımızı yaksa da, biz hayatımızı ertelemeyeceğiz..."
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Hercai 27.son bölüm fragmanı izle! 27.12.2019 | 14:50
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Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 13.12.2019 | 15:08
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Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı 30.11.2019 | 00:36
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Hercai 23. bölüm tek parça izle 30.11.2019 | 00:34
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Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı 23.11.2019 | 01:34
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Hercai 22. bölüm tek parça izle 23.11.2019 | 00:32
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Hercai 22. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı 22.11.2019 | 11:28
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Hercai 21. son bölüm tamamı tek parça izle! 16.11.2019 | 00:49