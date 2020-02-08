Hercai 31. Bölüm (7 Şubat 2020 Cuma) Beklenen o intikam sahnesiyle ekranlara damga vurdu (izle) | Video
atv'nin Cuma gecelerinin rakipsiz dizisi Hercai 31. Bölüm milyonları ekran başına kilitledi! Hercai'nin 7 Şubat 2020 Cuma akşamı yayınlanan 31. son bölümündeki intikam ve aşk sahneleriyle ekranlara damga vurdu. İşte Hercai 31. Bölüm'de yaşanan aşk dolu o romantik sahneler... Miran ile Reyyan'ın ölümsüz aşkında flaş gelişme... "Bize yol gösteren tek şey bizim sevdamız..."
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