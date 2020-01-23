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Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü nasıl bulaşır, öldürücü mü? Hangi ülkelerde var?

23.01.2020 | 20:24

Dünya genelinde corona virüsü ile son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'de görülen Corona virüsü özellikle şu günlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının artmasının ardından bu 'gizemli' virüs hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl bulaşır, öldürücü mü? Hangi ülkelerde var? İşte detaylar...

Corona virüsü ile ilgili özellikle son günlerde dünya genelinde pek çok ölüm haberi gelmeye başladı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsünün ABD'nin başkenti Washington'da bir kişide teşhis edilmesininin ardından "Corona virüsü" hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl bulaşır?

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960'ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün'de görüldü.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

Çoğunlukla üst solunum yolu hastalıkları ile kendini gösterir. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş diğer belirtileri arasındadır. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum, kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği bulunan hastalarda veya yaşlılarda daha sık görülür. Klinik belirtiler hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle kullanılmaz. Ancak gerektiğinde serolojik tetkikler ve polimeraz zincir reaksiyonu gibi laboratuvar testleri kullanılabilir. Kedilerde veya hayvanlarda görülen koronavirüs insanlara bulaşmaz.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

Yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti.

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün de Pekin'de görüldüğü belirtilmişti.

Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

ÇİN'DE "GİZEMLİ HASTALIK"

Söz konusu salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını gösterdiğini ifade etmişti.

Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti. Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

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