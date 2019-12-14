Erman Toroğlu: "Galatasaray'ın her şeyi dağılmış!"
Son dakikalarda atılan gollerle 2-2 biten Galatasaray-Ankaragücü maçının ardından A Spor'a konuşan Erman Toroğlu, "Fatih Terim takıma hakim olamıyor. Galatasaray takımı antrenman yapmamış, fizik olarak hazır değil. Galatasaray 2-0 durduramadı. Galatasaray'ın her şeyi dağılmış durumda." yorumunu yaptı.
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