Web TV Spor İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki maçında tribünler 'Türkiye' sloganları ile böyle inledi!

İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki maçında tribünler 'Türkiye' sloganları ile böyle inledi!

02.11.2019 | 11:25

İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki karşılaşmasında; Tractor taraftarları Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tribünlerden destek vererek stadı 'Türkiye' sloganları ile inletti. İran'ın en çok taraftarı olan futbol takımı Tractor ise kulübün resmi twitter sayfasından o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:51
İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki maçında tribünler 'Türkiye' sloganları ile böyle inledi! 02.11.2019 | 11:25
07:21
Hamza Hamzaoğlu imzayı attı! Murat Cavcav: Hocamızla asıl olan hedeflerimiz için anlaştık 01.11.2019 | 15:47
01:03
Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda küfürlerin havada uçuştuğu tekme tokat kavga kamerada 31.10.2019 | 15:59
01:34
Yunanistan'da asker selamı veren Türk sporculara skandal ceza! 31.10.2019 | 14:28
00:40
Beğendiği futbolcu Kaka ile selfie çektirmek için kart gösteren kadın hakem sosyal medyada olay oldu! 31.10.2019 | 11:56
00:59
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek 31.10.2019 | 09:52
00:21
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı A Spor'da 30.10.2019 | 11:55
01:31
Engeline rağmen engelsiz rakiplerinin bileğini büktü 30.10.2019 | 10:46
05:34
Bursaspor'un altyapı oyuncularından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi 29.10.2019 | 17:13
10:27
Emre Bol'un Fatih Terim'le ilgili bu sözleri olay olacak! ''Devri bitmiştir!'' 29.10.2019 | 13:33
10:18
Turgay Demir'den Beşiktaş yenilgisi sonrası flaş Galatasaray açıklaması "Falcao'nun..." 28.10.2019 | 12:17
01:56
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası’na yaptığı dalışta yeni bir dünya rekoru kırdı 28.10.2019 | 11:53
01:50
63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi 26.10.2019 | 18:18
00:20
Soyunma odasında skandal görüntü! Antrenör genç futbolcuları böyle tokatladı! 25.10.2019 | 11:15
00:15
Soyunma odasında skandal görüntüler! Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında futbolcularını böyle dövdü! 25.10.2019 | 11:00
01:40
Fenerbahçe'de sol bek operasyonu 24.10.2019 | 14:30
01:20
Ersun Yanal kafasındaki 11'e kavuşuyor 24.10.2019 | 12:21
01:13
TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret 23.10.2019 | 22:38
10:11
Galatasaray'da Belhanda krizi! 23.10.2019 | 15:31
03:04
Denizlispor'da büyük olay! Kulüp binasını silahla bastılar... 23.10.2019 | 14:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN