İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki maçında tribünler 'Türkiye' sloganları ile böyle inledi!

İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki karşılaşmasında; Tractor taraftarları Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tribünlerden destek vererek stadı 'Türkiye' sloganları ile inletti. İran'ın en çok taraftarı olan futbol takımı Tractor ise kulübün resmi twitter sayfasından o anlara ait görüntüleri paylaştı.