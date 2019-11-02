İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki maçında tribünler 'Türkiye' sloganları ile böyle inledi!
İran'ın Tractor Futbol Takımı'nın Tebriz’deki karşılaşmasında; Tractor taraftarları Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tribünlerden destek vererek stadı 'Türkiye' sloganları ile inletti. İran'ın en çok taraftarı olan futbol takımı Tractor ise kulübün resmi twitter sayfasından o anlara ait görüntüleri paylaştı.
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