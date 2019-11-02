PKK/YPG'li teröristlerin telefonundan çıkan katliam görüntüleri! Anne ve kızını "Hain Araplar" diyerek katlettiler...

Sosyal medya PKK/YPG'li teröristin cep telefonunda çıkan kan donduran katliam görüntülerini konuşuyor! Barış Pınarı Harekatı ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! ABD ve Batı beslemesi PKK/YPG'li teröristlerin girdikleri evde anne ve kız çocuğunu, "Hain Araplar" diyerek öldürdükleri ve sonra da evi ateşe verdikleri anlara ait görüntüler sosyal medyada olay oldu.