PKK/YPG'li teröristlerin telefonundan çıkan katliam görüntüleri! Anne ve kızını "Hain Araplar" diyerek katlettiler...
Sosyal medya PKK/YPG'li teröristin cep telefonunda çıkan kan donduran katliam görüntülerini konuşuyor! Barış Pınarı Harekatı ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! ABD ve Batı beslemesi PKK/YPG'li teröristlerin girdikleri evde anne ve kız çocuğunu, "Hain Araplar" diyerek öldürdükleri ve sonra da evi ateşe verdikleri anlara ait görüntüler sosyal medyada olay oldu.
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