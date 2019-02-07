Sergen Yalçın: "Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Alanyaspor'un çok büyük bir yükselişte olmadığını belirten Yalçın, ivme kazandıklarını aktardı. Yalçın, "Şu an ligin en kritik dönemi ve çok arzu ettiğimiz yerde değiliz. Artık bundan sonraki süreçte herhangi bir kaybın telafisi olmayacak. Bu herkes için geçerli bir durum. O yüzden takım olarak bizde 2'inci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir çalışma dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum ama bu uzun bir süreç. İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir yerdeyiz ama başladığımız günden itibaren kendi pozisyonumuzu değerlendirirsek iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok. Konumumuz hala riskli. Oynayacağımız çok zorlu maçlar var, şimdi iki tane çok zorlu deplasmana gideceğiz. Ligin kalanındaki süreç bizim için çok daha zorlu olacak" şeklinde konuştu.

"OZAN'I FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Lig arasında yapılan transferlerden bahseden Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık diyebiliriz ama şöyle bir sıkıntımız var; aldığımız oyuncular çok hazır durumda değil. Onları hazırlamak biraz zaman alacak. Bunların arasında Sural'ı aldık, Sural 1 aydır antrenman yapmamış, o da gerideydi. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi çünkü dışarıda. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz. Steven'ı aldık o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. Yavaş yavaş Alanyaspor'a uyum sağlamaya başladı. Oyunun içerisine girmeye çalıştı. Obi'yi aldık en son o da sakatlık yaşadı, 1 aydan beri sakatlık geçiriyor. Onun da tekrar oyuna dönmesi 2-3 haftayı bulacak. Aldığımız oyuncular iyi oyuncular, yetenekli oyuncular ama biraz diğer oyunculardan geri oyuncular. Bu sürede onlar o aradaki zamanı kapatmaya çalışıyorlar fizik güç olarak. Biz de adapte olduktan sonra onlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.