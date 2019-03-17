Başkan Erdoğan, Sezai Temelli'ye: Defol git Irak'taki Kürdistan'da yaşa!

İzmir'de bugün coşkulu kalabalıklar Cumhur İttifakı mitinginde buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Cumhur ittifakı ortak mitingi kapsamında halka hitap etti. Başkan Erdoğan: "Şimbi bu adam (Sezai Temelli) Kürt bile değil. Kürdistan diyor. Şimdi ben söylüyorum. Kürdistan diye bir yer benim ülkemde var mı? Güneydoğu var, Orta Anadolu var. Ege var Marmara var. Ama Kürdistan yok. Ey Sezai sen Kürdistan istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var oraya defol orada yaşa. Şimdi ben Kürt kardeşlerimize söylüyorum bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.