Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki

Meclis'te 20 yıl sonra ikinci kez "Ecevit-Kavakçı" vakası yaşandı. CHP'li Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin için "Bu hanımefendiye haddini bildirin!" demesine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi.