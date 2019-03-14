Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya tokat gibi sözler

Başkan Erdoğan, Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarla binlerce masum insanın ölümüne sebep olan işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan hakkındaki küstah sözlere cevap verdi. Başkan Erdoğan, 'Netanyahu malum yaklaşan bir seçim var. Netanyahu İsrail'de yolsuzluklara, rüşvete bulaşmış. Bu şaibeyle dolaşan birisi durumda. Türkiye'de hapislerde gazeteciler vs. diye bir yerlerden girerek suyu bulundurmaya çalışıyor. İsrail'inde demokrasiyle ilgili bir ülke gibi anlatıyor. Sen kime neyi anlatıyorsun Netanyahu! Bizim ibadethanelerimize postallarınızla girecek kadar seviyesizsiniz. Siz kadınlara, çocuklara, yaşlılara zulüm edecek kadar zalimsiniz. Şu anda İsrail'in cezaevinde 10.000'e yakın kadın,çocuk ve yaşlı var. Neresi bunun demokrasi? Orada inanç özgürlüğü yok, düşünce özgürlüğü yok, fikri özgürlük yok. Şu anda tüm vatandaşlarının değil, o sadece Yahudi halkının ulus devletidir. Tüm halkının olması mümkün değil, kendi vatandaşlarını birinci ve ikinci sınıf vatandaş olarak kategorize ederek, ırkçılığın kötü bir örneğini veren ülke dünyada neresidir derlerse tek söylenecek yer İsrail'dir. Türkiye'de en ufak bir durum çıktığında kıyameti koparan kimi batılı ülkelerin bu açıklama ve Harem-i Şerif baskını karşısında ben hala ne yapacaklarını bekliyorum. Batı'da herhangi bir ses yok. Kaldı ki Harem-i Şerif, Mescid-i Aksa sadece Müslümanların değil aynı zamanda hıristiyan dünyasının da kutsal mabedi konumundadır, onlar da oraya öyle bakarlar. Ama şuan Batı sesini çıkarıyor mu? çıkarmıyor, biz sesimizi çıkarıyoruz.' dedi.