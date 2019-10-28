CHP'li belediye sayesinde Maltepe'de çöp dağları geri döndü. Vatandaş, ilçenin adını 'çöptepe' olarak kullanıyor
İstanbul Maltepe'de CHP'li belediye ilçeyi 1990'lara geri döndürdü. Maltepe'de temizlik işçilerinin haksız sebeple işçi çıkarılmasını protestoları sebebiyle günlerdir çöpler toplanamıyor. Son yerel seçimde CHP'li Alı Kılıç'ın belediye başkanı seçildiği ilçe, hafızalardaki eski kötü günleri yeniden yaşar hale geldi. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan ve toplanmaması halinde kitlesel hastalık riskini artıran çöpler yüzünden vatandaşlar, "Maltepe çöptepe oldu" diyor.
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