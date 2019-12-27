Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı ve Bilişim Vadisi’nin Resmi Açılış Töreni’nde konuştu.
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