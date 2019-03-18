Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de Troya Müzesi açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Troya Müzesi açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Troya Müzesi bizim Çanakkale’yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır. Bu yönde şimdiye kadar Çanakkale ve yarımada bölgesinde birçok projeyi hayata geçirdik. Bu bölgenin kadim tarihini, kapsamlı, hassas, itinalı ve sabırlı bir çalışmayla tekrar dünya kültür hazinesine kazandırdık" dedi.