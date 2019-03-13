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Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah hem Gölbaşı hem Ankara'yı beraber tırmandıracağız"

Ankara Gölbaşı Toplu Açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kirlenen Mogan Gölü'nü temizlediklerini belirterek "Mogan'ı da haliç gibi temizledik. Bunu Özhaseki kardeşimiz Çevre Bakanı iken yaptı. Elele vererek, inşallah hem Gölbaşı hem Ankara'yı beraber tırmandıracağız. 70 milyon liralık bir yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Şimdi çok daha kaliteli yaşam alanı haline getiriyoruz. Kanal Ankara projesiyle şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah hem Gölbaşı hem Ankara'yı beraber tırmandıracağız"
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