Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tersane İstanbul' Temel Atma Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Tersane İstanbul' temel atma töreninde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu proje ile ilgili CHP'yi eleştirerek, "CHP, maalesef bu projede de engel çıkarmaya çalıştı. Soluğu mahkemelerde aldılar. Bu projeye mani olmak istediler." dedi. Ayrıca Erdoğan Tersane İstanbul projesi hakkında da "Proje yapım aşamasında 4 bin kişilik hizmete girmesiyle, doğrudan 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır." açıklamasını yaparak istihdam müjdesini verdi.