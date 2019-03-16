Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından Müslümanları sorumlu tutan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap!

Tekirdağ AK Parti Mitingi'nde vatandaşlar hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırılardan Müslümanları sorumlu tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin HDP ve Kandil ile kurduğu ittifakı hatırlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Halkının yüzde 99 Müslüman olan bir ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal 'Terörün kaynağı İslam dünyası' diyor. Bay Kemal sen önce kendini gözden geçir. Sen zaten teröristlerle kol kolasın. Ben inanıyorum ki artık bu millet CHP'yi de senden kurtaracak. Bu adama oy vermenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu artık anlayalım. Bu hesabı 31 Mart'ta verecek" dedi.