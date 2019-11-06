'Demir İpek Yolu' hayali gerçek oluyor! Xi'an şehrinden Prag'a tren yolculuğu
'Demir İpek Yolu' hayali bugün gerçek oluyor. Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkan yük treni Ankara Garı'na ulaştı. Yük treni için arda bugün düzenlenecek törenden sonra önce Marmaray'ı geçecek ardından da Prag'a gidecek.
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