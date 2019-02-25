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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

CHP'nin HDP ile ittifak yapmasından ve CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri adaylarının belirlenmesinde HDP ve FETÖ'nün belirleyici olmasında rahatsız olanların CHP'den ayrılarak DSP'ye katılmasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sert sözler söylemişti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Porje', 'Truva Atı' gibi iftiralarına cevap verdi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine verdiği gündeme bomba gibi düşecek o cevaplar...

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
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