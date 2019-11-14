Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Kazanan Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini dünya medyası son dakika olarak gördü. Uluslararası medya görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın skandal mektubu Trump'a iade ettiğini, Trump'un sessiz kaldığını yazdı.
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