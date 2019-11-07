Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.
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