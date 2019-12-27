2020 yılı asgari ücret zammı nasıl hesaplandı? İşte 2020 yılı asgari ücret hesabının tüm detayları...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı! 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret bürüt 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, 2020 asgari ücret zammı ile ilgili tüm detayları ve rakamları A Haber canlı yayınında paylaştı...