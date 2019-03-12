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İşte açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın tüm durakları!

İşte açılışı İstanbul Kartal'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın tüm durakları... Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile, Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile, Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile, Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile, Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile, Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile, Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile, Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile, Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile, Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile, İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı

HATTA BULUNAN İSTASYONLAR

Gebze – Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor. İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze

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İşte açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın tüm durakları!
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