İzmir Karabağlar'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Pakdemirli, (Karabağlar yangını) "Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek." dedi.



"YANGIN FIRSATÇILARI VAR"



Bakan Pakdemirli, "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var." şeklinde konuştu.



"3 MİLYON FİDAN DİKEREK GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRECEĞİZ"



Öte yandan Kasım ayında "Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var" diyen Bekir Pakdemirli, " İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum." açıklamalarında bulundu.



"ORMAN ALANLARI İMARA KONU EDİLEMEZ"



Ayrıca Bakan Pakdemirli, "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez." dedi.