180 milyarlık vurguna imza atmıştı! Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

180 MİLYAR LİRALIK VURGUNA İMZA ATMIŞTI

İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Gülibrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası'ndan olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. İstanbul'daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiği belirtilen Gülibrahimoğlu'nun, kaçak döküm faaliyetleri üzerinden büyük miktarda gelir elde ettiği ve yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık kazanç sağladığı iddialara konu oldu.