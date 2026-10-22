IMF lobisinin planlarını altüst eden hamleler! Berat Albayrak’ın icraatleri vesayet odaklarını rahatsız etti!

> 2020 yılında; kamu bankaları aracılığıyla, tarihin en uzun vadeli ve en düşük konut kredi oranıyla (%0,49), alt ve orta gelir grubundaki bir milyondan fazla vatandaş ev sahibi oldu.

> İstihdamı korumak ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla 700 binden fazla esnafa finansman desteği verildi.

> 6 milyondan fazla aileye nakdi yardım sağlandı, tek bir esnaf dahi kapanmadan iş gücü piyasası ayakta tutuldu ve işsizlik azaltılarak pandemi süreci büyük bir başarıyla aşıldı.