IMF lobisinin planlarını altüst eden hamleler! Berat Albayrak’ın icraatleri vesayet odaklarını rahatsız etti!

FETÖ ve muhalefet Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan kirli bir senaryoyu devreye aldı. Fon soruşturması üzerinden iftira ve yalan silsilesine kalkışan Yeni Partili Ümit Özlale ile CHP'li Faik Öztrak'ın karanlık yapılardan sufle alarak gerçekleştirdiği algı operasyonunun amacı ise Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı!
Türkiye'nin yeniden IMF'in direktifleriyle hareket eden Batı'ya bağımlı eski Türkiye gibi olmasını isteyen organize yapının rahatsızlığının en büyük nedenlerinin başında ise Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde attığı tarihi adımlar var.
Berat Albayrak döneminde hangi tarihi adımlar atıldı? | Video
İŞTE BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILAN VE IMF LOBİSİNİN PLANLARINI ALTÜST EDEN HAMLELER!
> Topraktan çıkan bor madeninin katma değeri 2 bin kat artırılarak bor karbür tesisi kuruldu.
> Avrupa'nın doğalgaz sıkıntısı çektiği günlerde 243 milyon metreküple rekor seviyede gaz tedariği sağlandı.
> 14 hidroelektrik santrali ve 16 rüzgar enerjisi santrali devreye sokuldu.
> 926 megavat elektrik kapsitesinin yüzde 86'sı yerli kaynaklardan üretilmeye başlandı
> Derin deniz sondaj çalışmaları başlatıldı. Türkiye'nin doğal gaz sıkıntısı sona erdi.
> Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz'de gaz arama faaliyetleri başlatıldı.
> Türkiye'nin ABD, İngiltere ve İsviçre'de bulunan 350 ton altını stratejik bir hamleyle yurda getirildi, ekonomiye kazandırıldı.
> Nükleer santrali hamlesi başlatılarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı ve gücü pekiştirildi.
> Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmaya çalışan Londra merkezli finansal spekülatörlerin oyunları bozuldu.
> 24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Berat Albayrak döneminde tek haneli faiz ile tek haneli enflasyon dengesi kuruldu. Altın rezervi 719 tona yükseltildi.
> Pozitif büyüme sağlandı ve cari fazla verildi.
> Merkez Bankası rezervleri 85,2 milyar dolar seviyesinde korundu.
> 2020 yılında; kamu bankaları aracılığıyla, tarihin en uzun vadeli ve en düşük konut kredi oranıyla (%0,49), alt ve orta gelir grubundaki bir milyondan fazla vatandaş ev sahibi oldu.
> İstihdamı korumak ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla 700 binden fazla esnafa finansman desteği verildi.
> 6 milyondan fazla aileye nakdi yardım sağlandı, tek bir esnaf dahi kapanmadan iş gücü piyasası ayakta tutuldu ve işsizlik azaltılarak pandemi süreci büyük bir başarıyla aşıldı.
> Türkiye ekonomisi, 2020 yılında elde ettiği %1,8'lik büyüme performansı ile Covid-19 salgınına karşın pozitif ayrıştı. Bütün ülkelerin küçüldüğü pandemi yılında Türkiye, verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkeleri arasında Çin'le beraber büyüme kaydeden iki ülkeden biri oldu.
> Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde "Milli Enerji ve Maden Politikası" oluşturuldu ve "Yeşil Kitap" hazırlanarak uzun vadeli strateji belirlendi.
> KDV oranları düşürülüp kira stopajı azaltılarak yüz binlerce işletmenin yükü hafifletilmiştir
> Karapınar Güneş Enerjisi Santrali başta olmak üzere yenilenebilir enerjide büyük yatırımlar gerçekleştirildi. %80 yerlilik oranına ulaşıldı ve rüzgâr enerjisi kapasitesi artırılmış; "Akıllı Kömür Kullanımı" ile 5 milyar ton ilave kömür rezervi keşfedildi.
> Üretim ise 60 milyon tondan 100 milyon tona çıkarıldı. Eskişehir Beylikova'daki 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi ile Türkiye bu alanda dünya ikincisi konumuna geldi.
> Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin satın alınması ve Silivri, Tuz Gölü, Hatay Dörtyol tesisleriyle doğalgaz depolama kapasitesinin güçlendirilmesi ile kriz anlarında kesintisiz arz güvencesi sağlandı.
> TANAP ve Türk Akım boru hattı projeleri devreye alınarak Türkiye enerji merkezi konumuna yükseltildi.
> Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının %10'unu tek başına karşılayacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi ve 65 yıllık rüyası olan ilk nükleer reaktörü Akkuyu'nun temeli 2018'de atıldı.
> Şırnak Gabar'da sahaya inildi ve ekonomik değeri 110 milyar dolar olan 1 milyar varillik petrol rezervi keşfedildi.
> Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ülke envanterine katılarak "Mavi Vatan" vizyonu somutlaştırıldı. İlk derin sondaj gerçekleştirilerek Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gaz keşfi yapıldı.