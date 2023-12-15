Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Dünya tarihin en büyük 2. rezervi! Berat Albayrak’ın girişimleriyle ekonomiye kazandırıldı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 15:12

Dünya tarihin en büyük 2. rezervi! Berat Albayrak’ın girişimleriyle ekonomiye kazandırıldı

1950'li yıllarda Eskişehir'de yer altı zenginlikleri hakkında bir çok çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda Avrupa'dan bir çok sayıda bilim insanı gelerek araştırmalar yaptı. Ancak 'Burada hiçbir şey yok' dediler. Konu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleri ile tekrar araştırılınca hiçte öyle olmadığı, bölgenin cevher kaynadığı tespit edildi. Tekrar çalışmalar başlatıldı. Ve tek tek yerler tespit edildi. Keşifler meyvesini verdi. O yerlerden biri dünyanın 2. en büyük nadir element rezervine sahip Eskişehir Beylikova.

Dünya tarihin en büyük 2. rezervi! Berat Albayrak’ın girişimleriyle ekonomiye kazandırıldı

Türkiye yüzyılında Eskişehir'de dünyanın 2. en büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. Cevherlerin işlenip ekonomiye kazandırılması için Beylikova'ya açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir pilot tesis kuruldu. Peki çalışmaların aralıksız devam ettiği bölgede son durum ne?

Dünya tarihin en büyük 2. rezervi! Berat Albayrak’ın girişimleriyle ekonomiye kazandırıldı

YER ALTINDAKİ CEVHERLER EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Geçtiğimiz yıllarda varlığı pek çok kez görmezden gelinen nadir toprak elementleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleri ile tekrar ekonomiye kazandırıldı.

Dünyanın 2. en büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildi | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya tarihin en büyük 2. rezervi! Berat Albayrak’ın girişimleriyle ekonomiye kazandırıldı

DÜNYANIN EN BÜYÜK 2. NADİR TOPRAK ELEMENTİ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda 1950'li yıllarda yabancı araştırmacıların burada bir şey yok dediği Eskişehir'de cevher kaynadığı tespit edildi. Eskişehir Beylikova'da bulunan 694 milyon tonluk rezerv, Çin'den sonra dünyanın en büyük 2. rezervi olma özelliğini taşıyor.

Dünya tarihin en büyük 2. rezervi! Berat Albayrak’ın girişimleriyle ekonomiye kazandırıldı

TORYUMUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 ELEMENT TESPİT EDİLDİ

Burada bugüne kadar yapılan çalışmalarda aralarında florit, barit ve en önemlilerinden toryumun da bulunduğu toplamda 17 element bulundu. Bu cevherler işlenerek ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlayacak.

Dünya tarihin en büyük 2. rezervi! Berat Albayrak’ın girişimleriyle ekonomiye kazandırıldı

"BURADA HİÇ BİR ŞEY YOK" DEDİKLERİ YER CEVHER KAYNIYOR

1950'li yıllarda bölgede çalışmalar başlatılmış, Avrupa'dan bir çok sayıda bilim insanı gelmişti. Ancak yaptıkları araştırmalar sonucunda "Burada hiçbir şey yok" denilerek kamuoyu yanıltılmıştı. Günümüze geldiğimizde ise Başkan Erdoğan'ın kalkınma hamleleri ardından dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle bu tesisteki rezervler tespit edildi. Sadece tespit edilmekle kalmadı. İşlenmesi için de bir pilot tesis kuruldu.

SON DAKİKA