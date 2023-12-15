Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 15:12

Dünya tarihin en büyük 2. rezervi! Berat Albayrak’ın girişimleriyle ekonomiye kazandırıldı

1950'li yıllarda Eskişehir'de yer altı zenginlikleri hakkında bir çok çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda Avrupa'dan bir çok sayıda bilim insanı gelerek araştırmalar yaptı. Ancak 'Burada hiçbir şey yok' dediler. Konu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleri ile tekrar araştırılınca hiçte öyle olmadığı, bölgenin cevher kaynadığı tespit edildi. Tekrar çalışmalar başlatıldı. Ve tek tek yerler tespit edildi. Keşifler meyvesini verdi. O yerlerden biri dünyanın 2. en büyük nadir element rezervine sahip Eskişehir Beylikova.