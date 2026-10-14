Bor madeninde tarihi rekor: Berat Albayrak’ın hamleleri öncü oldu! Türkiye’nin hayalleri gerçeğe böyle dönüştü

Berat Albayrak o gün şu ifadeleri kullanarak Türkiye'nin yeni vizyonunu açıklamıştı:

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ MERKEZ ÜSSÜ YAPMAK'

"Çok önemli stratejik adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi enerji ve maden teknolojilerinde de aynı zamanda bölgesel ve küresel merkez üssü haline getirmek. Bugün burada dünyanın en büyük iki şirketi bir tarafta Eti Maden, diğer tarafta Dalian Jinma Grubu'yla iki firma protokol imzalayacak. Bu protokolle Türkiye'de yüksek teknoloji bor karbür tesisini artık kuruyoruz. Bor karbür yıllık on binlerce tonluk dev bir pazar büyüklüğüne sahip ve sadece bu pazar büyüklüğü değil, dünyada gelişen maden teknolojileri alanında en hızlı pazar payı büyüyen ürün bor. Türkiye için önemli bir ihracat kalemi aynı zamanda. Türkiye, artık başka bir lige çıkıyor. Bunu görmemiz lazım. Bizim yolumuz, Türkiye'nin yolu, teknoloji yolu. Bizim yolumuz, dünya ile en ileri teknolojilerde rekabet ederek bir üst lige çıkma yolu. Bu hedefleri, bu projeleri milletimize armağan ve emanet ediyoruz."

'BOR'DA HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ!

Berat Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabında da bor madeni ve ferrobor ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Maden alanında ne kadar doğru planlama yapar, modern üretim teknikleri kullanır, uç ürüne ne kadar yaklaşırsanız elde ettiğiniz katma değeri de o oranda artırırsınız. Ülkemiz birçok madende üretici konumunda olmasına rağmen bunların büyük kısmını ham ya da konsantre haliyle yurt dışına ihraç ettiğinden yıllarca düşük kazançlar elde ediyorduk.