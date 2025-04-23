SON DAKİKA: İstanbul’daki 6.2 büyüklüğünde deprem anı kameralara böyle yansıdı! Korku, panik, kaçış!

Sakarya'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.



Deprem Tekirdağ'da paniğe yol açtı. Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı.

İstanbul depremi Tekirdağ'da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video