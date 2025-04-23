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Giriş Tarihi: 23.4.2025 14:10 Son Güncelleme: 23.4.2025 14:35

SON DAKİKA: İstanbul’daki 6.2 büyüklüğünde deprem anı kameralara böyle yansıdı! Korku, panik, kaçış!

Son dakika: İstanbul’daki 6.2 şiddetindeki deprem büyük paniğe yol açtı. Deprem anı kameralara saniye saniye yansıdı. Büyük bir korku yaşayan vatandaşlar bulundukları binaları terk edip sokaklara çıktı. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen deprem Sakarya, Tekirdağ ve Bursa'da da paniğe yol açtı. İşte o anlar...

SON DAKİKA: İstanbul’daki 6.2 büyüklüğünde deprem anı kameralara böyle yansıdı! Korku, panik, kaçış!

Son dakika: İstanbul Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini terk etti. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avcılar'da züccaciye dükkanındaki panik anları kamerada | Video



İstanbul Avcılar'daki bir markette deprem anı böyle kaydedildi. Avcılar Isparta Kule'de bulunan züccaciye dükkanında raflar ve avizeler sallanmaya başladı. Raflarda bulunan ürünler yere düştü.

Alışveriş yapmak için markete gelen vatandaşlar panikleyerek dışarı kaçtı. Çocuklar korkudan çığlık atarken, aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan panik anları ve ürünlerin yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Ambarlı İlkokulu'ndaki öğrenciler ve velileri depreme 23 Nisan törenleri sırasında yakalandı.

Avcılar'da öğrenciler okuldaki 23 Nisan gösterilerinde depreme yakalandılar | Video

İstanbul'daki bir gelinlikçide yaşanan panik anları da kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video

SON DAKİKA: İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! Artçılar sürüyor… | Video


Sultangazi'de ise deprem anı kameraya yansıdı. Sarsıntıya çay ocağında yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı, sarsıntının şiddetiyle demliklerin üzerinde bulunduğu ocağın da sallandığı görüldü.

İstanbul'da 6.2'lik deprem anı kamerada | Video

Esenyurt'ta ise deprem sırasında evlerinde olan vatandaşlar, kendilerini can havliyle dışarı attı. Boş olan sokakta bir anda insan seli yaşanırken, park halindeki araçların ise sarsıntının şiddetiyle sallandığı görüldü.

Yine İstanbul'daki bir ofiste de deprem anında büyük panik yaşandı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sakarya'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.

Deprem Tekirdağ'da paniğe yol açtı. Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı.

İstanbul depremi Tekirdağ'da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video

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SON DAKİKA: İstanbul’daki 6.2 büyüklüğünde deprem anı kameralara böyle yansıdı! Korku, panik, kaçış!
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