Avcılar'da öğrenciler okuldaki 23 Nisan gösterilerinde depreme yakalandılar | Video

Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden hissedildi. Avcılar Ambarlı İlkokulu'ndaki öğrenciler ve velileri depreme 23 Nisan törenleri sırasında yakalandı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okuldan panikle kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.