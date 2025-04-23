İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremde bir ofiste yaşanan panik kamerada | Video

Son dakika deprem haberi: İstanbul'da 6,2'lik deprem anı saniye saniye görüntülendi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen deprem iş yerlerinde kameralara yansıdı. Bir ofiste deprem sırasında çalışanların ayaklandığı ve telefonlara sarıldığı görüldü. Ofis sallanırken malzemelerin aşağı düştüğü de kameraya yansıdı.