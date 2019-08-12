Valizden 2 metre boa yılanı çıktı

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ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine incelediği İzmir'den gönderilen valizin içinde 2.20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi. Olay, 7 Ağustos Çarşamba günü, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bir valiz polisin dikkatini çekti. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi.Yapılan incelemede 2. 20 metre uzunluğunda boa yılanı olduğu belirlendi. Yılanlı valizi teslim almaya gelen kişinin ifadesine başvurdu. Boa yılanına el konularak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Yılanı almaya gelen kişiye 6 bin 500 TL para cezası kesildi.