Şans son anda güldü

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Antalya'da iki kez karaciğer nakli için ameliyata alınan, ancak çeşitli nedenlerle nakil olamayan 36 yaşındaki Mustafa Özdemir, üçüncü kez girdiği ameliyathaneden sağlığına kavuşarak çıktı.Düzce'de yaşayan tekstilci Mustafa Özdemir, eşi Dilek Özdemir'in (30) doğumdan sonra hızla aldığı kilolar nedeniyle normal yaşantısını sürdürememesi üzerine eşine şifa aramak için 5 ay önce Alanya'ya geldi. Eşinin tüp mide ameliyatına hazırlandığı sırada aniden rahatsızlanan Mustafa Özdemir, hastanede yapılan tetkik sonucu karaciğerinde kitle olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Doktorlar, Özdemir'e kitlenin acil olarak alınması gerektiği belirtilerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.Kitlenin kanserli olduğu belirlenen Özdemir'in, acil ameliyata alındı. Doktorlar, ameliyata aldıkları Mustafa Özdemir'in karaciğerinde kitlenin yanı sıra siroz da olduğunu görünce ameliyatı tamamlamadan sonlandırdı. Hem sirozlu hem de kanserli karaciğerin değiştirilmesine karar verilince organ bekleme listesine alınan Özdemir, kadavradan çıkacak uygun karaciğeri beklemeye başladı.Kısa süre sonra kadavradan uygun karaciğer bulunması üzerine Mustafa Özdemir, ikinci kez ameliyata alındı. Nakil yapılacağı sırada bağışlanan karaciğerin uygun olmadığını fark eden doktorlar, ikinci kez ameliyatı sonlandırdı. Organ bekleme listesindeki Özdemir, kardeşinden nakle hazırlanırken, Antalya'dan gelen haberle büyük sevinç yaşadı. Kadavradan karaciğer bulunduğu haberi üzerine Antalya'ya gelen Özdemir, üçüncü kez alındığı ameliyathaneden bu kez sağlığını kazanarak çıktı. Eşinin hastalığına çare ararken kendisi hastalanıp eşinden önce ameliyat olan Mustafa Özdemir, yaşadıklarını 'takdir-i ilahi' olarak değerlendirdi.