Kış ortasında su kuşu sayımı

BUGÜN NELER OLDU

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Göller Bölgesi'nde kış ortası su kuşu sayımı yaptı. 10 Ocak'ta başlayan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen sayım, Göller Bölgesi'ndeki milli park statüsünde de olan Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Salda, Yarışlı, Acıgöl, Avlan, Kovada, Karacaören gibi göllerin yanı sıra, Aksu, Olukköprü, Patara, Kırkgöz gibi sazlık sulak alanlarda gerçekleştiriliyor. Bölge Müdürü Rıza Kamil'in koordinatörlüğünde yapılan sayımda, DKMP Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz'ın fotoğraflayıp ve görüntülediği su kuşları, görsel güzellikte manzaralar oluşturuyor.