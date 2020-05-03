Evde sebze modası

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal izolasyon çağrıları sonrası evde sebze üretimi moda aldı. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, zaman geçirmek için sebze meyve üretimine yöneldi. Yoğun talebin olduğu yerlerden ibir Manavgat ilçesi oldu. Manavgat'ta kısıtlama dolayısıyla evlerinden çıkamayanlar, evlerin bahçeleri ve balkonlarda sebze yetiştirmek amacıyla fide almaya başladı.

SANKİ BEDAVA

Manavgat'ta, 30 yıldır fide satıcılığı ve zirai ilaç işi yapan İsmet Atçı, son 1 aydaki yoğunluğu hiçbir zaman yaşamadığını söyledi. İsmet Atçı, "Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. 'bedava veriyoruz' desek böyle olmazdı. Toptancılar günde 2 defa ürün getiriyor, yetişmiyor. Bu işin ekonomik beklentisi yok, uğraşmak istiyor. Vatandaş vakit geçirmek istiyor. Ekecek ama ne ekeceğini, nasıl ekeceğini, dikeceğini bilmiyor. Biz yardımcı oluyoruz" dedi.

KIYMETİNİ ANLADIK

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle insanların boşluğa düştüğünü ve vakit geçirmek için bir meşgale aradıklarını söyleyerek, "Bunun en kolay yolu topraktır, tarımdır. Kapalı olduğu için otele gidemeyen, iş yerine gidemeyen vatandaşlar, evlerinde, bahçelerinde balkonlarda sebze yetiştirmeye başladı. Aslında koronavirüsle birlikte toprağın ve tarımın kıymetini bir kez daha anladık" açıklamasında bulundu.