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Çevre katliamı

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Çevre katliamı
ANTALYA'DA CHP'li Finike Belediyesi'nin çiftçilerden ücret karşılığı topladığı sera atıklarını orman arazisine döktüğü ortaya çıktı. Sahilkent Mahallesi Koruca mevkiindeki bir kısmı Milli Park, bir kısmı ise orman alanı olan bölgeye günde 3-5 kamyon çöp boşaltıldığı öğrenildi.

ÇÖP REZALETİ
Bölgede yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Karataş, atıklar içinde bulunan kimyasal ilaçlar nedeniyle şimdiye kadar 30 keçisini kaybettiğini söyledi. Finike'de çiftçilerin sera atıklarının kaldırılması için kamyonu 150 lira olmak üzere ücret alan CHP'li belediyenin atıkları ormanlık araziye dökmesi belgelendi. Daha önce Kumluca Geri Dönüşüm Tesisi'ne boşaltılan atıkların maliyet nedeniyle 1 yıldır ormana döküldüğü belirlendi. Çöplerin belediye iş makineleri tarafından üzerlerinin kapatılması ve yakılarak imha edilmesi ikinci bir çevre sorununu ortaya çıkardı. Bölgede kış aylarında su taşkınları yaşandığı dönemlerde çöplerin dere yatakları aracılığı ile denize ulaştığı ileri sürüldü.
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Çevre katliamı
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