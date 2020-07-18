Sincap ile şaşırtan dostluk

MUĞLA'NIN 2014 yılında büyükşehir statüsüne geçmesiyle mahalleye dönüşen Göcek beldesinin eski Belediye Başkanı Recep Şatır (58), 4 ay önce ormanlık alanda yürüyüş yaparken henüz gözleri açılmamış ve tüylenmemiş yavru bir sincap buldu. Şatır, eve getirdiği sincabı biberonla besleyerek sıkı bir bağ kurdu. Ormanda doğal yaşamın bir parçası olan ve insanlardan uzak durmasıyla bilinen sincap, Şatır ailesinin üyesi oldu.

OMUZDAN İNMİYOR

Evde koltuklar üzerinde dolaşan 'Ceviz' ismi verilen sincap, verilen fındık içlerini ise saklayarak yiyor ve omuzlardan inmiyor.