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: Trump 2 yıldır çıkmak istiyordu

'dan, ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili "Trump 2 yıldır çıkmak istiyordu" açıklaması yapıldı.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 00:53
Beyaz Saray: Trump 2 yıldır çıkmak istiyordu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunu sık sık görüştüğü belirtilerek "Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti" ifadesine yer verildi.

Suriye'den çekilme kararı Erdoğan - Trump görüşmesinden sonra alındı


ABD'nin Suriye'den asker çekeceğini açıklamasından sonra Beyaz Saray'da Suriye brifingi verildi. Brifingde yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti. Trump, son iki yıldır Suriye'den çıkmak istiyordu. ABD'nin amacı Suriye'deki iç savaşı bitirmek değil, DAEŞ'i yenmekti" denildi.

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Beyaz Saray: Trump 2 yıldır çıkmak istiyordu
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