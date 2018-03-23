Ayda 5 ton su israf ediliyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, su tasarrufu çağrısında bulundu. Ankara'nın bu yıl kurak bir kış geçirdiğini hatırlatan Baran, "Bir damla suyu bile ziyan etmeyelim" dedi. Baran, küresel ısınmanın tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve yağışların beklentinin altında kaldığını ifade etti. Başkent Ankara'nın son yılların en kurak mevsimini yaşadığını kaydeden Baran, başkentlilere seslenerek suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

EN TEMEL YAŞAM KAYNAĞI

ASKİ yetkililerinin ifadesine göre barajlardaki su miktarının Ankara'nın bir yıllık su ihtiyacını karşılamaya yettiğini bildiren Baran, "Şu anda su konusunda bir kriz yaşamıyoruz ancak gelecek nesillere sağlıklı içme suyu bırakabilmek için bugünü kontrol altına almamız gerekiyor. Bunun için de su israfını önlememiz lazım" diye konuştu. Tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmek ve bazı önlemler almak gerektiğine dikkati çeken Baran, "Su, en temel yaşam kaynağı. Susuz hayatın olmadığını biliyoruz. Bu kadar önemli yaşam kaynağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz, 'Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme' buyurmuştur. Bizim de bu hadisi şerifi düstur edinerek su israfını önlememiz gerekiyor" dedi.

ÖNLEMLERİ SIRALADI

Evde alınacak basit önlemlerle su israfının önüne geçilebileceğini kaydeden Baran, "Bozuk musluk ve rezervuardan damla şeklinde akan su, ayda 5 tondan fazla suyun boşa gitmesi anlamına geliyor. Suyun boşa akması hem gelecek nesillere olan borcumuz hem de faturanın yükselmesi anlamına geliyor. Ankaralılar musluklarını, armatürlerini ve rezervuarlarını tamir ettirerek veya yenisiyle değiştirerek su israfına engel olabilir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bilinenin aksine su zengini bir ülke olmadığına dikkat çeken Baran, basit yöntemlerle tonlarca su tasarrufu yapılabileceğini bildirdi. Baran, evlerdeki gereksiz su tüketiminin önüne geçmek için şu önerilerde bulundu:

Diş fırçalarken, tıraş olurken musluğu açık bırakmayın.

Bulaşıkları elde değil makinede yıkayın.

Duş başlığını suyu daha iyi püskürten ekonomik duş başlıklarıyla değiştirin.

Binanızdaki su kaçaklarını engelleyin, su kaybına neden olan eski tip su borularını değiştirin ya da tamir ettirin.

Çamaşır makinesini ekonomik kullanın.