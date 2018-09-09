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Pilot bölge Beypazarı

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Pilot bölge Beypazarı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (), pilot bölge olarak seçilen 'nın Beypazarı ilçesinde uygulanmak üzere 1,6 milyon avroluk hibe destekli toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü için yeni başvuru çağrısında bulundu. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevre dostu uygulamalar kapsamındaki projenin bütçesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı () Programı Fonu'ndan oluşacak. Program çerçevesinde 1,6 milyon avroluk mali katkı geri ödemesiz kullandırılacak.

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Program uyarınca aynı tarımsal parsellerde 5 yıl boyunca IPARD 2 Programı'nda belirtilen tarım-çevre gerekliliklerine uyum sağlayarak fiğ veya korunga eken çiftçilere destek sağlanacak. Üreticilerin, 5 yıllık uygulama taahhüdü vermeleri şartıyla 2 paketten birini tercih etmeleri halinde destek ödemesi yapılacak. Birinci paket kapsamında, 5 yılın 3'ünde fiğ ekimi yapan üreticilere, ikinci paket kapsamında ise 5 yıl boyunca korunga ekimi yapanlara hektar başına yıllık ödemede bulunulacak. Ayrıca, danışmanlık hizmeti kullanılıyorsa yalnızca ilk yıl için danışmanlık ücreti desteği verilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilere verilecek destekten yararlanabilmek için tarımsal parsel büyüklüğünün en az 2, başvuru için toplam arazi büyüklüğünün de en olması gerekiyor. TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü tarafından Beypazarı ilçesinde açılan ofise yapılacak başvurular, gelecek yılın ocak ayında kabul edilecek
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Pilot bölge Beypazarı
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