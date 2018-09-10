Yoksulluğa makas Keçiörenli berberlerden

KEÇIÖREN Belediyesi, gönül belediyeciliği kapsamında "Yoksulluğa Bir Makas da Keçiörenli Berberler Vuruyor" projesinin startını veriyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuk, yaşlı, engelli ve kadınların Keçiören'deki berberler tarafından saçları ücretsiz kesilecek. Projenin tanıtım toplantısı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Keçiören'deki 250 erkek berber esnafının kahvaltıda bir araya gelmesiyl gerçekleşecek. 11 Eylül'de de kadın kuaförlerle bir araya gelinmesi planlanıyor.

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