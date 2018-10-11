Uçan Tekme’ler Ankara’da buluştu

TÜRKIYE'NIN
tekvando ustası, Ankara
'da düzenlenen Red Bull Uçan Tekme
'de belli oldu. Tekvando poomsaede Dünya ve Avrupa şampiyonu Kübra Dağlı
ve extreme tekvado
nun mucidi Güney Koreli Shin Min Cheol
'un de jüride yer aldığı turnuvada muhteşem bir performans sergileyen Yusuf Şaşmaz finalde Emir Yılmaz
'ı eleyerek Türkiye Şampiyonu oldu. Yaptığı inanılmaz hareketlerle büyük yankı uyandıran ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Extreme tekvando
nun mucidi Shin Min Cheol
ve tekvando poomsae
de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı
'nın yaklaşık 1 aydır sosyal medya üzerinden verdiği hareketleri en iyi yapan 32 tekvandocu, Ankara'da düzenlenen Red Bull Uçan Tekme Finali
'nde şampiyonluk için mücadele etti. Muhteşem bir performansla rakiplerini eleyen Yusuf Şaşmaz
finalde de Emir Yılmaz
'ı geçerek Türkiye
şampiyonu oldu. Ankara
'da düzenlenen Red Bull Uçan Tekme Finali
'nde hem gösteri yapan hem de jüride yer alan Shin Min Cheol
ve Kübra Dağlı
'ya Murat Sarıkuş
da eşlik etti. "BÜYÜK BIR POTANSIYEL VAR"
Ankara'dan önce Eskişehir ve İstanbul'da da genç tekvancularla buluşan ve tecrübelerini aktaran Güney Koreli Shin Min Cheol
, "Türkiye
'ye gelmeden önce böyle bir tekvando tutkusuyla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Türkiye'de taekwondo açısından büyük bir potansiyel var. Kübra Dağlı
ve Murat Sarıkuş
gibi dünya çapında sporcuların olması Türkiye
'de taekwondo'nun gelişimi açısından çok değerli. Türk
sporcuların başarılarının artacağına inancım tam" açıklamasını yaptı.