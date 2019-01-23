Kahramankazan’a direniş bulvarı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbenin merkez üssü olan Akıncı Kışlası'nı basarak F-16'ların kalkmasını engellemeye çalışan ve bu sırada 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'a yaptığı ziyarette halk o gece Esenboğa Havalimanı'na gitmekte güçlük çektiğini belirtmişti. Ocak 2017'de SABAH'ın da gündeme getirdiği yol çalışmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlandı.Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yetkilileri yapılacak yol ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'le bir araya geldi. Başkan Ertürk ve KGM yetkilileri projelendirme çalışmaları süren yola ilişkin görüştü. Görüşmede Kahramankazan'ı Esenboğa'ya bağlayacak yolun güzergâhı ve projesi masaya yatırıldı.Projelendirme aşamasında olan yol tamamlandığında 70 kilometre olan Kahramankazan ile Esenboğa Havalimanı arasını 30 kilometreye düşürecek. Kahramankazanlılar ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar yol tamamlandığında zamandan ve yakıttan büyük oranda tasarruf sağlayacak. Kahramankazanlılar ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar Esenboğa Havalimanı'na gitmek için Kahramankazan'dan Saray Kavşağı oradan da çevre yolunu kullanıyor. Projelendirme çalışmaları süren yolun ise direkt olarak Kahramankazan Ovalılar Kavşağı mevkiinden Günbaşı, İçören, Peçenek güzergahını izleyerek Akyurt Kavşağı'na bağlanması planlanıyor. 70 kilometre 30 kilometreye düşecek.Lokman Ertürk, yolun ilçeyi uçuracak bir proje olduğunu söyledi. Ertürk, "Yeni yapılacak bu yol yalnızca Kahramankazanlıların değil Kızılcahamam, Çamlıdere gibi çevre ilçelerinin de havalimanına ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak. Bu dev proje tamamlandığında Ankara ikinci bir çevre yoluna daha kavuşmuş olacak. Kahramankazanlılar adeta ışık hızıyla Esenboğa'ya ulaşmış olacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanımız ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Binali Yıldırım ile Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tüm Kahramankazan ve bölge ilçeler adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.