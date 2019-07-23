Hacı Bayram’da detaylı temizlik

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Belediyesi, Hacı Bayram Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı düzenlediği Halk Günleri'nde kendisine gelen talepleri anında çözüme kavuşturuyor. Hacı Bayram Mahallesi'nde oturan Ayşe Çelik'in mahallesinde temizlik yapılması yönündeki talebi üzerine harekete geçen ekipler, dar sokaklarda titiz bir çalışma gerçekleştirdi. 15 personel, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiren ekipler, yolları ve çöp noktalarını yıkadı. İlaçlama ekipleri de haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde tarihi mahalledeki ara sokaklar, temiz bir görüntüye kavuştu. Yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getiren Hacı mahalle sakini Ayşe Çelik, "Çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.