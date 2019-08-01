Ankara seyircisi bir başkadır

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç oyuncularından Hande Baladın, A Millilerin Çin'de oynayacağı 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde özel açıklamalar yaptı. Olimpiyatların önemine vurgu yapan genç Hande, "Olimpiyatlara tabii ki de gitmeyi çok istiyoruz. Her sporcunun olmak istediği bir yer orası. Oynayabileceğimiz en yüksek seviyedeki maçları olimpiyatlarda oynuyoruz. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi. Millilerin de yer aldığı 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek olan ev sahibi Çin hakkında konuşan Baladın, "Çin, şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri. Çok iyi bir kadroya sahipler. Mücadeleci ve hücum gücü yüksek bir takım ancak bizim takımımızın da enerjisi çok yüksek. Ama biz genç ve hiçbir zaman pes etmeyen bir takımız. Çin'e karşı önceden kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maç hem bizim hem de onlar için bir final maçı gibi gözüküyor. Kendi oyunumuzu iyi oynarsak ve enerjimizi yüksek tutarsak üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARININ ÖNÜNDE OLMAK BÜYÜK AVANTAJ"

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda taraftar desteğinin önemini belirten Baladın, "Ankara'da oynuyor olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü kendi seyircilerimizin hepsi orada olacak buna eminiz. Taraftarların desteğini arkamızda hissetmek bizi motive ediyor ve daha fazla çaba sarf etmemize yardımcı oluyor. Ankara seyircisi bir başka… Onların desteğini her zaman hissetmek güzel. Hepsini Ankara'ya bekliyoruz" şeklinde konuştu.