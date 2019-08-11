Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > AŞTİ’de bayram yoğunluğu dün de devam etti

’de bayram yoğunluğu dün de devam etti

Giriş Tarihi: 11.8.2019
AŞTİ’de bayram yoğunluğu dün de devam etti
KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün de Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatili için otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ'deki firmaların önünde uzun süre bilet kuyruğunda bekledi. AŞTİ Müdürü Cemalettin Tanrıyakul, yaptığı açıklamada, bayram öncesi AŞTİ'de yoğunluğun arttığını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Tanrıyakul, AŞTİ'de bayram öncesi birçok firmanın ek sefer koyduğunu, bu nedenle günde yaklaşık 2 bin aracın AŞTİ'ye giriş çıkış yaptığını belirtti. Arife günü yoğunluğun daha da arttığını vurgulayan Tanrıyakul, güvenlik önlemlerini de artırdıklarını kaydetti. Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için özellikle güvenlik anlamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Tanrıyakul, kolluk kuvvetleri ile koordineli, 24 saat esasına göre çalıştıklarını, 200'e yakın kamera ile güvenliği sağladıklarını aktardı. AŞTİ'de otobüs firması çalışanı Osman Kurnaz da ek seferlerin dolduğunu, terminalde bulunan firmaların müşteri yoğunluğundan memnun olduklarını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AŞTİ’de bayram yoğunluğu dün de devam etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN