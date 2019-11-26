Etimesgut’ta ücretsiz göz taraması

BUGÜN NELER OLDU

TARAMALAR kapsamında öğrencilere önce sınıflarında görme panolarındaki harfler okutuldu. Harfleri okumakta güçlük çeken öğrenciler testin ikinci aşaması için Etimesgut Belediyesi Görme, Dil- Konuşma TIR'ına alındı. ikinci aşamada, öğrenciler, Etimesgut Belediyesi tarafından Japonya'dan getirtilen tarama cihazıyla göz doktoru tarafından detaylı göz muayenesinden geçirildiler. Göz bozukluğu ve derecesi tespit edilen öğrenciler Ankara Şehir Hastaneleri'ne tedavi için yönlendirildiler. Taramaları yakından takip eden Başkan Demirel, proje kapsamında 0-21 yaş arası 200 bin kişiyi görme, konuşma ve dil taramalarından geçireceklerini söyledi. Demirel, "Okullarımızda ve okul dışında 200 bin çocuğumuz ve gencimiz yaşıyor. İçemizdeki bütün okullarımızda bu taramalar yıl boyunca devam edecektir" dedi.