Etimesgut Belediyesi’nden 10 başlıkta engelsiz hizmetler

BUGÜN NELER OLDU

ETIMESGUT Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyor, önlerindeki engelleri teker teker kaldırıyor. Belediye hizmet ve yatırımlarıyla, engellilerin yaşam kalitesi artıyor. Engellilerin yüzleri gülüyor. Etimesgut'ta yaşamak, engelliler için de ayrıcalıklı hale geliyor. İşte Etimesgut Belediyesi'nin engellilere özel hizmetleri:Türkiye'de tek, Dünya'ya örnek, engelsiz yaşam merkezini hizmete açtı.Engellileri Denizle Buluşturma Projesi'yle rüya gibi tatil imkanı sunduEngellilerin kamuya daha kolay yerleşmesi için Engelli KPSS kursları açtı.Kent Konseyi Engelliler Meclisi'yle engellileri yönetimde söz sahibi yaptı.Binlerce engelliye akülü araba gibi yaşam desteği ve rehberlik hizmeti sundu.Belediye tesislerine engellilerin kolay ulaşımını ve ücretsiz yararlanmalarını sağladıAşevi, eti-kart ve şefkateli çarşısıyla engelli ve ailelerine sosyal destek sundu.Engelli ve hastalara Evde Bakım Hizmeti sağladı.Sosyal kültürel etkinliklerle engellilerin hayata daha sıkı bağlanmalarını sağladı.Engellileri Allah'ın kutlu bir emaneti olarak görüyor, özel insanlara özel hizmetler sunmaya devam ediyor.