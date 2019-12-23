PCOS hastaları düşük özel diyetle beslensin

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KADIN Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yaralı, Polikistik Over Sendromu'nun (PCOS) tipik olarak genç kızlarda ve genellikle ergenlik döneminde ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Yaralı, yılda 9 ya da daha az kez adet görülmesinin hastalığın tipik özellikleri arasında olduğunu da aktardı. Kandaki erkeklik hormonunun artmasıyla birlikte (testosteron) hastada aşırı tüylenme, yağlı cilt, sivilce ve saç dökülmesi gibi sağlık problemlerinin görüldüğüne dikkat çekti. Prof. Yaralı bu hastaların şu 3 şeye dikkat etmelerini söyledi:Hastaların yarısında kilo fazlalığı bulunur. Erkek tipi yağlanma görülür. Düşük kalorili diyetle beslenme ve yeterli fiziksel egzersizin yaşam şekli haline getirilmeli.Adet düzensizliği olan ve adet araları açık olan hastalarda rahim iç tabakasında kalınlaşmayla birlikte kanser riski artar. Uygun ilaç kullanımı ile düzenli adet görmeleri sağlanmalı.Yumurtlama olmamasına bağlı en sık gebe kalamama nedenidir. Öncelikli hedef yumurtlamanın tekrar sağlanmasıdır. Aksi halde uygun dozda ilaç tedavisine başlanır.