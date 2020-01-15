Türkiye şampiyonları Nesibe Aydın Okulları’ndan

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Dans Sporları Federasyonu tarafından Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsünde düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan 400'den fazla dansçının kostümleri ve danslarıyla izleyenleri büyülediği şampiyona büyük beğeni topladı.Tamamı yarı final ve finale kalan Nesibe Aydın Sanat Akademisi öğrencilerinin başarısı,