Türkiye şampiyonları Nesibe Aydın Okulları’ndan

TÜRKIYE Dans Sporları Federasyonu tarafından Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsünde düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan 400'den fazla dansçının kostümleri ve danslarıyla izleyenleri büyülediği şampiyona büyük beğeni topladı. Sporcuların Slow Waltz, Tango, Vienese Waltz, Foxtrot, Quickstep gibi Avrupa kökenli danslarla birlikte Samba, Chacha Rumba, Paso Doble, Jive gibi Latin danslarla hünerlerini sergilediği yarışmada Nesibe Aydın Sanat Akademisinin minik dansçılarının tamamı finale kalarak elde edilmesi zor bir başarı kazandılar.
Tamamı yarı final ve finale kalan Nesibe Aydın Sanat Akademisi öğrencilerinin başarısı, 16 sporcunun final derecesi elde etmesi ve Minikler kategorisinde Beliz Güler- Seymen Ali Aydemir çiftinin kazandığı gümüş madalya ile taçlandı.