Başkentin en büyük 15 Temmuz ormanı

Etimesgut Belediyesi'nin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar için oluşturduğu 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı başkentin en büyük ormanları arasında yer alıyor. 15 Temmuz'un 1. yılında 120 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan hatıra ormanına 6 bin yetişkin ağacın yanı sıra ayrı bir alan oluşturularak 251 şehidin anısına 251 ağaç daha dikildi; ağaçlara da şehitlerin künyeleri asıldı. Etimesgut Belediyesi ormana 40 metre yüksekliğinde 100 metre kare çapında dev Türk Bayrağı dikti. Ormanın hakim bir noktasına Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' veciz sözünü yazdı.Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, FETÖ terör örgütünün hain kalkışmasının asla unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Ne yazık ki 2016 tarihinde 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü yaşadık. Meclisimizi bombaladılar, kurumlarımıza saldırdılar, insanımıza kurşun yağdırdılar, bu vatanın evlatlarını şehit ettiler. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Belediye olarak şehitlerimizin hatıralarını kurduğumuz 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda yaşatıyoruz. 6 bin yetişkin ağaç diktiğimiz ormanımızda özel bir alan oluşturduk ve bu alana da 251, 15 Temmuz şehidimizin aziz hatıraları için ağaç diktik. Künyelerini ağaçlara astık. Şimdi bu ağaçlarımız büyüdü. İnşallah bu alan Ankara'mızın en büyük hatıra ormanları arasındaki yerini alacaktır" dedi.